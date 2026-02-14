Çorum'da oluşan sis dronla görüntülendi
Çorum'un Kargı ilçesinde sis etkili oldu.
Corum
Sisle kaplanan ilçe merkezi, dronla görüntülendi.
Sabah saatlerinde aralıklarla etkisini gösteren sis, güzel görüntüler oluşturdu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Dronla 1574 metre rakımlı Başköy mevkisinden kaydedilen görüntüde, ilçe merkezinin sisle kaplandığı görüldü.