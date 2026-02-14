Dolar
Gündem

Çorum'da oluşan sis dronla görüntülendi

Çorum'un Kargı ilçesinde sis etkili oldu.

Turan Ozan Acar  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Çorum'da oluşan sis dronla görüntülendi Fotoğraf: Turan Ozan Acar/AA

Corum

Sisle kaplanan ilçe merkezi, dronla görüntülendi.

Sabah saatlerinde aralıklarla etkisini gösteren sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Dronla 1574 metre rakımlı Başköy mevkisinden kaydedilen görüntüde, ilçe merkezinin sisle kaplandığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
