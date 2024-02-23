Dolar
31.09
Euro
33.67
Altın
2,026.60
ETH/USDT
2,936.80
BTC/USDT
51,016.00
BIST 100
9,358.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa’da Mustafa Kemal Paşa Kültür Merkezi Açılış Töreni’nde konuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Ticaret Odası’nda “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması" davasının mahkemesi değişti

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün, üyelerini diri tutmak amacıyla avukatlar ve sosyal medya grubu üzerinden oluşturduğu "güncel yapılanması"na yönelik 20 sanık hakkında açılan davaya İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.

Zeynep Yeşildal  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması" davasının mahkemesi değişti

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyaya ilişkin yeni karar aldı.

Mahkeme, sadece terör suçlarına ilişkin davalara baktığı için dosyayı görevsizlik kararıyla İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Bu mahkemece kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 42'si firari 72 sanık hakkında açılan yeni davaya ilişkin yargılama da önümüzdeki günlerde yapılacak.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Bu kişilerin ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi uyarınca, örgüt üyelerinin örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediği bütün suçlarından dolayı fail olarak cezalandırılması da talep ediliyor.

Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın bu kapsamda, "örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçundan 10,5 yıldan 31,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, diğer 17 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgüte yardım" ve "örgütün veya amacının propagandasını yapma" gibi suçlardan da farklı oranlarda hapisle cezalandırılması öngörülüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması" davasının mahkemesi değişti
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bursa'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Görme engelliler, EGO otobüslerinde sesli anons sisteminin yeniden çalışmasını istedi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 115. sayısını yayımladı

Benzer haberler

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması" davasının mahkemesi değişti

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması" davasının mahkemesi değişti

Avukat Feyza Altun'a "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan iddianame

Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına ilişkin kararın ileri tarihte verileceği belirtildi

Adnan Oktar suç örgütü iddianamesinde "İsrailli siyasetçilerle görüşme" tespiti

Adnan Oktar suç örgütü iddianamesinde "İsrailli siyasetçilerle görüşme" tespiti
ABD'de FBI, Epstein'ın çocuk ve kadınlara yönelik cinsel istismarında görevini yapmamakla suçlandı

ABD'de FBI, Epstein'ın çocuk ve kadınlara yönelik cinsel istismarında görevini yapmamakla suçlandı
Yargıtay, Mersin'deki "rekor miktarda uyuşturucu" davasında verilen cezayı onadı

Yargıtay, Mersin'deki "rekor miktarda uyuşturucu" davasında verilen cezayı onadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet