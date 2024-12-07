Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
3,989.00
BTC/USDT
99,480.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adana'da uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis şehit oldu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu.

Fikret Kavğalı  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Adana'da uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis şehit oldu Fotoğraf: Fikret Kavğalı/AA

Adana

Sezai Karakoç Bulvarı'nda Murat A'nın kullandığı 31 AED 634 plakalı otomobil, uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Akgül'e çarptı.

Otomobil daha sonra refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra takviye polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde polis memuru Akgül'ün şehit olduğunu belirledi.

Yaralanan sürücü ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan çalışmaların ardından Akgül'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis şehit oldu
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Beş ülkeye yeni büyükelçi atandı
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında 11 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Adana'da uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis şehit oldu

Adana'da uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis şehit oldu

Şehit polis memuru Mehmet Tozun, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Hobi olarak başladığı teniste milli takım kadrosuna seçilen doktor, dünya şampiyonasında yarışacak

Gürcistan'da polis, muhalefet partilerinin ofislerinde arama yaptı

Gürcistan'da polis, muhalefet partilerinin ofislerinde arama yaptı
Adana ve Osmaniye'de" Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı

Adana ve Osmaniye'de" Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı
Gürcistan'daki gösterilerde 298 kişi gözaltına alındı, 143 polis yaralandı

Gürcistan'daki gösterilerde 298 kişi gözaltına alındı, 143 polis yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet