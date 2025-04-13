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Adana'da kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Yusuf Koyun  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Adana'da kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Adana

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde dün sabahtan itibaren haber alınamayan 7 yaşındaki Cumali Tim'in bulunması için araştırmasını sürdürdü.

Ekipler, dron ve iz takip köpeği yardımıyla bölgeyi taradı.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri de mahalledeki sulama kanalında inceleme yaptı.

Karataş ilçesinde Cumali Tim'e ulaşamayın ailesinin ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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