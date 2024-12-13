Dolar
34.94
Euro
36.60
Altın
2,683.96
ETH/USDT
3,894.40
BTC/USDT
99,990.00
BIST 100
10,002.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ömer Yıldız  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, Adana, İstanbul ve Manisa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan operasyon kapsamında bir yıl süren teknik ve fiziki takipte şüpheli M.K'nin medikal firması adı altında açtığı iş yerinde örgütsel toplantı yaptığı ve finans ağını buradan yönettiği tespit edildi.

Zanlılardan S.T. ve eşi H.T. hakkında FETÖ üyeliğinden verilen 6 yıl 3'er ay hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu, tutuksuz yargılamaları süren çiftin daha önce yurt dışına kaçmaya yönelik iki girişimini de polislerin önlediği öğrenildi.

S.T'nin öğretmenlikten ihraç edildiği ve örgüt üyelerinin çocuklarına özel biyoloji dersi verdiği belirtildi.

Operasyon

Adana merkezli İstanbul ve Manisa'da, 11 Aralık'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmiş ve 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu örgüt tarafından Almanya'dan Adana'daki üyelere para gönderildiği tespit edilmişti.

Adreslerde yapılan aramada, 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, av tüfeği, bir miktar döviz ve altın ile sahte 2 Belçika kimliği ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB konserine soruşturma
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor
Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
10. Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

AİHM 15 Temmuz'da makineli tüfekle ateş açtığını kabul eden FETÖ'cü Uçar'ın "dayanaktan yoksun" başvurusunu reddetti

Sınavlarda usulsüzlük yapan FETÖ şüphelilerine yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı

"Çengel" operasyonlarında 324 şüpheli yakalandı

"Çengel" operasyonlarında 324 şüpheli yakalandı
Kapıkule ve Hamzebeyli sınır kapılarında 26 kilo 868 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule ve Hamzebeyli sınır kapılarında 26 kilo 868 gram uyuşturucu ele geçirildi
"Narkokapan-1" operasyonlarında 34 şüpheli tutuklandı

"Narkokapan-1" operasyonlarında 34 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet