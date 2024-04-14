Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
3,025.30
BTC/USDT
64,125.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da, bayram tatili sonrası trafik durumuna ilişkin Samsun yolundan yayındayız.
logo
Gündem

Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 126 bin 990 ağaç kurtarıldı

Bakan Tunç, çevre dostu e-Tebligat uygulamasıyla 213 milyon 429 bin 761 e-Tebligat gönderildiğini, bu kapsamda 7 milyar 136 milyon 589 bin lira kamu kaynağı, 7 bin 470 ton kağıt tasarrufu sağlandığını bildirdi.

Merve Yıldızalp  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 126 bin 990 ağaç kurtarıldı

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, yargısal süreçlerin hızlandırılması amacıyla başlatılan uygulamalardan birisinin de e-Tebligat olduğunu belirtti.

Yargıda dijital dönüşümün bir parçası olan uygulamanın 2015'te ihtiyari olarak kullanımına başlandığını anımsatan Tunç, e-Tebligatın 2019'den itibaren bazı kurum ve kuruluşlar yönünden zorunlu hale getirildiğini vurguladı.

Kağıt tasarrufu ve doğanın korunmasına yardımcı olan e-Tebligat sayesinde 2015'ten bu yana 7 milyar 136 milyon 589 bin lira tasarruf sağlandığını vurgulayan Tunç, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar sistem sayesinde 213 milyon 429 bin 761 e-Tebligat gönderildi. Bu kapsamda 7 milyar 136 milyon 589 bin lira kamu kaynağı, 7 bin 470 ton ise kağıt tasarrufu sağlandı. Çevreci uygulama sayesinde 126 bin 990 ağaç kesilmekten kurtarıldı."

e-Tebligat ile yargısal süreç hızlanıyor

Adalet Bakanlığı tarafından yargıda teknolojinin daha etkin kullanılması hedefi ile 2015'te ihtiyari olarak hizmete sunulan e-Tebligat uygulaması, 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, noterler, avukatlar, arabulucu ve bilirkişiler için kullanımı zorunlu hale getirildi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.

Yargılama sürecinin kısaltılması ve tebligat aşamasının hızlı yapılması amacıyla uygulamaya geçirilen e-Tebligat sayesinde zaman kaybı engelleniyor. Bu uygulama ile kimi zaman haftalar alan tebligat süreçleri anlık olarak tamamlanır hale geldi. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular ise PTT'ye yapılıyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabına elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.

Adalet Bakanlığınca e-Tebligatın yaygınlaştırılması için çalışmalar sürerken, bu uygulamanın yurt dışında yaşayan vatandaşları da kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişinde rekor kırıldı
Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 126 bin 990 ağaç kurtarıldı
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bursa'da, Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 126 bin 990 ağaç kurtarıldı

Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 126 bin 990 ağaç kurtarıldı

Teleferik kazasıyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı

Arabuluculuğa giden dosya sayısı 5 milyon 690 bini aştı

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye, Gazze şeridine en çok yardım gönderen birinci ülke olmuştur

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye, Gazze şeridine en çok yardım gönderen birinci ülke olmuştur
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı

3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında ruhsat ve denetleme sorumluları hakkında işlem yürütülecek

Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında ruhsat ve denetleme sorumluları hakkında işlem yürütülecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet