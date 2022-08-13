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Adalet Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Turan Kuloğlu atandı.

Yusuf Soykan Bal   | 13.08.2022
Adalet Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç görevden alındı, yerine Enis Yavuz Yıldırım atandı. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Ali Erdem görevden alınırken, yerine Servet Gül'ün ataması yapıldı.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin görevden alındı, yerine Tahir Hırslı getirildi. Bakanlıkta açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına İbrahim Çetin atandı.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanı Alim Polat görevden alındı, yerine Yusuf Arapoğlu getirildi. Bakanlıkta açık bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Meral Gökkaya'nın ataması gerçekleştirildi.

Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 3. Bölge Müdürlüğüne Serdar Ateş, 8. Bölge Müdürlüğüne Yusuf Güneş, 13. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Gülşen ve 14. Bölge Müdürlüğüne Umut Akyazı atandı.






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