Adalet Bakanlığı DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine izin verdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'yı ziyaret etmek isteyen DEM Parti heyetine izin verildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Tunç, AA muhabirine, DEM Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etmelerine izin verildiğini belirtti.
Yılmaz Tunç, ziyaretin hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü gerçekleşeceğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.