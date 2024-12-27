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Adalet Bakanlığı DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine izin verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'yı ziyaret etmek isteyen DEM Parti heyetine izin verildiğini bildirdi.

Serdar Açıl  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Adalet Bakanlığı DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine izin verdi

Ankara

Bakan Tunç, AA muhabirine, DEM Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etmelerine izin verildiğini belirtti.

Yılmaz Tunç, ziyaretin hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü gerçekleşeceğini aktardı.

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