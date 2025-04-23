Adalet Bakanı Tunç: Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, vatanımıza ve bağımsızlığımıza daima sahip çıkacaktır
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Ankara
Tunç, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Tunç, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen aziz milletin, hiçbir zaman esaret altına girmeyeceğini ve milli iradenin tutsak edilemeyeceğini 23 Nisan 1920'de tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 23, 2025
Bağımsızlığından asla vazgeçmeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altına girmeyeceğini ve milli iradenin tutsak edilemeyeceğini 23 Nisan 1920'de tüm dünyaya… pic.twitter.com/Xo6Cr3ZlMI
Bakan Tunç, mesajında şunları kaydetti:
"'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek açılan Gazi Meclisimiz, ilelebet milli iradenin, demokrasinin tecelligahı ve kalbi olmaya devam edecektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, milli birlik ve beraberlik ruhumuza, vatanımıza ve bağımsızlığımıza daima sahip çıkacaktır. İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.