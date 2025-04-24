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Gündem

Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetini kabul etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'dan oluşan DEM Parti heyetiyle görüştü.

Abdullah Sarica  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetini kabul etti

Ankara

Adalet Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can da yer aldı.

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DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, görüşmenin ardından bakanlık önünde açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'la olan görüşmenin daha önce planlandığını ancak TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle ertelendiğini anımsatan Koçyiğit, Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmede, 1 Ekim'de başlayan süreci ve yasal düzenlemeleri geniş bir zeminde konuşma fırsatı bulduklarını aktaran Koçyiğit, öncelikli konuşma başlıklarının "İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın çalışma ve sağlık koşulları" olduğunu söyledi.

Türkiye'deki adalet sisteminde sorunlar olduğunu savunan Koçyiğit, görüşmede, bunları kapsamlı şekilde ele alma şansı bulduklarını kaydetti.

Gazetecilerin, "Öcalan'a umut hakkı gündeme geldi mi?" sorusuna Koçyiğit, "Öcalan'ın çalışma, sağlık, güvenlik koşullarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." yanıtını verdi.

Koçyiğit, "Terör örgütü üyelerinin silah bırakması, kendini feshetmesi halinde örgüt üyeleriyle ilgili bir yasal düzenleme gündeme geldi mi?" şeklindeki soruyu ise "Hayır, böyle bir gündemi şu an için konuşmadık." diye cevapladı.

"Görüşmeden sonra İmralı'ya tekrar ziyaret olur mu?" sorusuna Koçyiğit, şu yanıtı verdi:

"Zaten bir görüşme yapıldı. Bundan sonra da bu ziyaretlerin ihtiyaç duyulduğu halde, sadece heyetimizin değil, farklı kişilerin de gitmesi yönünde biz ifade ettik. Sanırım bu konuda da bazı gelişmeler olacak. Bunu da yakında hep beraber göreceğiz."

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