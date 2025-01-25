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Adalet Bakanı Tunç: Orada o acıyı milletimize yaşatanlar bağımsız Türk yargısı huzurunda hesabı verecekler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin, "Orada o acıyı milletimize yaşatanlar bağımsız Türk yargısı huzurunda hesabı verecekler. Ucu nereye dokunursa dokunsun, sonuna kadar takipçisiyiz." dedi.

Recep Bilek, Kemal Ceylan  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Adalet Bakanı Tunç: Orada o acıyı milletimize yaşatanlar bağımsız Türk yargısı huzurunda hesabı verecekler Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Çorum

Bakan Tunç, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki acı hadiseden dolayı buruk bir kongre yaptıklarını söyledi.

Otelde 78 kişinin hayatının kaybetmesinin derin acısını yaşadıklarını belirten Tunç, "Büyük bir acı. Rabb'im bir daha böyle acıları bizlere, milletimize yaşatmasın. Yangın kurtarma çalışmalarıyla beraber adli soruşturmalar da başladı. Etkili bir soruşturma yaparak yangının nedeni, bu yangının ortaya çıkmasına neden olanlar, kusuru olanlarla ilgili adli soruşturma devam ediyor." diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesinin bilim insanlarından, profesörlerden, akademisyenlerden oluşan bilirkişi kurulunun bölgede dünden itibaren incelemelerini derinleştirdiğini anlatan Tunç, ön rapor için bilirkişi çalışmalarının başlatıldığını vurguladı.

Sonradan ortaya çıkan deliller, yangın nedeniyle ilgili yeni belge ve bulgular, kamera görüntüleri sayesinde soruşturmayı daha da genişletip derinleştirdiklerine işaret eden Tunç, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Bilimleri Enstitüsü, Makine, İnşaat, Kimya, Elektrik Elektronik Mühendisliği fakültelerinden profesörlerin konuyu detaylı şekilde inceleyerek, maddi gerçeği ortaya çıkaracaklarını belirtti.

Adalet Bakanı Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tabii bu detaylı incelemeden, soruşturmanın genişletilmesinden ve derinleştirilmesinden dün rahatsız olanlar oldu. Maalesef bir korsan metinle, bir rapor diye ortaya çıktılar. Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış olan bir metni rapor diye ortaya çıkararak kamuoyunun gündemini meşgul etmeye çalıştılar. Bir kere 78 vatandaşımızın ailelerine büyük saygısızlıktır. Soruşturmanın derinleştirilmesinden neden rahatsız oluyorsunuz? Akademisyenlerin, bilim insanlarının yangının sebebini, yangının sorumlularını, kusurlularını bulmaya çalışmasından kim neden rahatsız olur? Burada bilim adamlarımız sonuna kadar en ince detayına kadar mevzuatımızda kimler sorumlu gösterilmişse ve o yangının çıkmasına kimler sebep olmuşsa, kimlerin burada ihmali, kusuru varsa bilimsel bir araştırmayla o soruşturma kapsamında ortaya çıkaracaklar. Sorumluların yargının huzuruna çıkarılarak hesap vermeleri sağlanacak ve cezalandırılmaları sağlanacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Tunç, yangın 36 çocuğun yaşamını yitirdiğini dile getirerek, "Orada o acıyı milletimize yaşatanlar bağımsız Türk yargısı huzurunda hesabı verecekler. Ucu nereye dokunursa dokunsun, sonuna kadar takipçisiyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bu kararlılığı sürekli ifade ediyor. Bu kararlılık içerisinde yargı teşkilatımızı etkilemeye çalışanlar, o kötü niyetlere de fırsat vermeden yargının maddi gerçeği çıkarması noktasındaki kararlılığımızı da sürdürmenin gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

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