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Adalet Bakanı Tunç, BM Genel Sekreteri Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi M'jid ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile bir araya geldi.

Abdullah Sarica  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Adalet Bakanı Tunç, BM Genel Sekreteri Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi M'jid ile görüştü

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlıkta M'jid ve Marchi ile beraberlerindeki heyetle yaptığı görüşmede, çocuklara yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde ve koruyucu tedbirlerin alınmasında, uluslararası işbirliklerin güçlendirilmesine vurgu yapıldığını belirtti.

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Bakan Tunç, görüşmede dili, dini, ırkı ne olursa olsun tüm çocukların daha adil bir dünyada, daha huzurlu bir geleceğe kavuşturulması hedefiyle yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdiklerini ifade etti.

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