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Adalet Bakanı Tunç'tan 1000 hakim ve savcı yardımcısıyla ilgili sınav ilanının yayımlandığını bildirdi

Adalet Bakanı Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınav ilanının yayımlandığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Adalet Bakanı Tunç'tan 1000 hakim ve savcı yardımcısıyla ilgili sınav ilanının yayımlandığını bildirdi

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargıda hakim ve savcı yardımcılığı dönemini başlatarak adalet teşkilatını güçlendirdiklerini belirtti.

Tunç, 800'ü adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100'ü avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ve 100'ü idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladıklarını duyurdu.

ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylara, geleceğin hakim ve savcılarına başarılar dileyen Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Sınavı kazananlar, hakim ve savcılık mesleğine kabulleri öncesinde 2 yıl süren adaylık yerine 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak (1 yılı Adalet Akademisinde eğitim ve ara sınavlar, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında notlar alarak usta çırak ilişkisi içinde) çalışacaklar ve kürsüye daha donanımlı ve güçlü şekilde çıkacaklar."

Bakanlığın internet sitesinde sınav ilanına ilişkin yayımlanan duyuruya göre, adaylar başvurularını 8-16 Kasım'da yapabilecek.

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