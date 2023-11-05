Adalet Bakanı Tunç'tan 1000 hakim ve savcı yardımcısıyla ilgili sınav ilanının yayımlandığını bildirdi
Adalet Bakanı Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınav ilanının yayımlandığını bildirdi.
Ankara
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargıda hakim ve savcı yardımcılığı dönemini başlatarak adalet teşkilatını güçlendirdiklerini belirtti.
Yargıda Hakim ve Savcı Yardımcılığı dönemini başlatıyor, adalet teşkilatımızı güçlendiriyoruz.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 5, 2023
✅ 8️⃣0️⃣0️⃣ adli yargı hakim ve savcı yardımcısı
✅ 1️⃣0️⃣0️⃣ avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı
✅ 1️⃣0️⃣0️⃣ idari yargı hakim yardımcısı
olmak üzere toplam 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣…
Tunç, 800'ü adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100'ü avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ve 100'ü idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladıklarını duyurdu.
ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylara, geleceğin hakim ve savcılarına başarılar dileyen Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Sınavı kazananlar, hakim ve savcılık mesleğine kabulleri öncesinde 2 yıl süren adaylık yerine 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak (1 yılı Adalet Akademisinde eğitim ve ara sınavlar, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında notlar alarak usta çırak ilişkisi içinde) çalışacaklar ve kürsüye daha donanımlı ve güçlü şekilde çıkacaklar."
Bakanlığın internet sitesinde sınav ilanına ilişkin yayımlanan duyuruya göre, adaylar başvurularını 8-16 Kasım'da yapabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.