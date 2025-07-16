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Adalet Bakanı Tunç başkanlığında "Aile Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı'nda, aile mahkemelerinin yapısı ve aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Adalet Bakanı Tunç başkanlığında "Aile Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Ankara

Adalet Bakanı Tunç başkanlığında, Hakimevi'nde, Aile Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

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Tunç, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aile Mahkemeleri Değerlendirme Toplantımızda, aile mahkemelerinin yapısı ve toplumun en güçlü yapı taşı olan aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Aile Yılı kapsamında atacağımız adımlar ile Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda başta aile arabuluculuğu olmak üzere hayata geçireceğimiz düzenlemeleri konuştuk. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, görüş ve önerileriyle toplantımıza katkıda bulunan yargı mensuplarımıza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum."

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