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Adalet Bakanı Bozdağ: 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacak

Kemal Karadağ  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Adalet Bakanı Bozdağ: 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacak

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.

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