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AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı'dan "Türkiye'ye eşit aday ülke muamelesi yapılmalı" mesajı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB'nin Türkiye'ye diğer aday ülkelerle aynı muameleyi göstermesi ve üyelik perspektifini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı'dan "Türkiye'ye eşit aday ülke muamelesi yapılmalı" mesajı Fotoğraf: Dursun Aydemir - AA

Brüksel

AB-Türkiye Karma Parlamento Komitesinin (KPK) AB tarafını oluşturan delegasyon, Avrupa Parlamentosunda (AP), 19-20 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek 80'inci AB-Türkiye KPK toplantısının hazırlığı için bir araya geldi.

KPK Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'nin moderatörlüğünde yapılan toplantıda, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı, AB Komisyonu Türkiye Masası Şefi Bernard Brunet, AB Dış İlişkiler Servisi Türkiye ve Doğu Akdeniz Bölümü Başkanı Baiba Aleksejuka-Tavaresa konuşma yaptı.

Büyükelçi Kaymakcı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB Komisyonu ile birlikte hazırladığı "AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumu" başlıklı raporda yer verilen önerilere değinerek, bunların olumlu adımlar olduğunu ancak Türkiye-AB ilişkilerinin önemli alanlarında yeterince açılıma imkan sağlayacak nitelikte olmadığını söyledi.

Türkiye'ye eşit aday ülke muamelesi yapılmasının önemine işaret eden Kaymakcı, raporda Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantılarının ve Ortaklık Konseyinin yeniden başlatılmasıyla ilgili önerilerin önemli olduğunu belirtti.

Kaymakcı, Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerine başlanmasının şartlara bağlanmaması gerektiğinin altını çizerek, iki tarafın da ekonomilerinin buna ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Vize serbestisi sağlanana kadar AB üye ülkelerinin Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması gerektiğini vurgulayan Kaymakcı, terörle mücadelede daha yakın işbirliğinin Türkiye-AB güven ilişkisini artıracağını kaydetti.

Kaymakcı düzensiz göçle mücadeledeki işbirliğinin önemli ayaklarından birinin de Suriyelilerin gönüllü, onurlu, güvenli geri dönüşü için ortak çalışmalar ve projeler yapılması olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin gerek Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş gerek Orta Doğu'daki krizin çözümünde Avrupa için önemli bir rolü olduğunu ifade eden Kaymakcı, NATO-AB ilişkilerinin Kıbrıs meselesi nedeniyle istenilen düzeyde olmamasının Avrupa'nın caydırıcılığını azalttığını, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardındaki nedenlerden birinin de bu durum olduğunu anlattı.

Kaymakcı, AB'nin Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirmesinin, reformların hızlandırılması ve AB'nin politikalarına uyum düzeyinin artmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

Büyükelçi Kaymakcı, AP gibi kurumların terör örgütü uzantılarına zemin olmaması gerektiğinin altını çizerek, AB ülkelerindeki ayrımcı uygulamaların ve teröre karşı yeterince önlem alınmamasının ilişkilerde güven eksikliğine yol açtığını belirtti.

Ayrıca bir soru üzerine Kaymakcı, Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerindeki diyanet temsilciliklerinin eğitim, demokrasi ve barışı teşvik eden bir dini eğitim anlayışında olduğunu kaydetti.

AB tarafının mesajı

AB Komisyonu Türkiye Masası Şefi Brunet de Komisyonun 2023 Türkiye Raporu'nda yer verilen demokrasi, temel haklar, yargı gibi konulardaki eleştirileri tekrarlarken, değişen jeopolitik çevrede ikili ilişkileri ilerletmenin AB'nin çıkarına olduğunu, birçok konuda işbirliğinde ilerleme sağlanması için daha fazla çaba gerektiğini ifade etti.

Aleksejuka-Tavaresa da AB-Türkiye ilişkilerinde farklılıklar yerine ortaklıklara odaklanılması gerektiği mesajını vererek, söz konusu raporda yer verilen önerilerin bu konuda ufuk açıcı olacağını umduğunu belirtti.​​​​​​​

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