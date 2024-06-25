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9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında, 72 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında, 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 274 kişinin yaralandığını açıkladı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında, 72 kişi hayatını kaybetti

Ankara

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