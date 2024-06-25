9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında, 72 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında, 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 274 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ankara
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