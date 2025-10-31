Dolar
logo
Gündem

6,1'lik depremlerden etkilenen Sındırgı'da konteyner kent kurulumu aralıksız sürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan konteyner kent çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Murat Seyman  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
6,1'lik depremlerden etkilenen Sındırgı'da konteyner kent kurulumu aralıksız sürüyor Fotoğraf: Murat Seyman/AA

Balıkesir

İlçede 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki 2 depremin ardından Yağcıbedir Mahallesi Orman Deposu'nda başlatılan konteyner kent yaşam alanı çalışmalarının altyapı, elektrik, su ve ortak yaşam alanları kısa sürede tamamlandı.

İlk etapta 10 dönümlük alana kurulması planlanan 100 konteyner, talepte bulunan hak sahiplerine teslim edilecek.

Depremzedelerin sosyal yaşam konforuna uygun şekilde planlanan konteyner kentte vatandaşların barınma ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri modern bir yaşam alanı oluşturuluyor.

Kırsal mahallelerde de konteyner kurulumları devam ediyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 27 Ekim'de meydana gelen depremin ardından Sındırgı'da depremzede vatandaşların barınması için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Ustaoğlu'na, AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt ve AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan da eşlik etti.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Ustaoğlu, depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanması için tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığını belirtti.

Ustaoğlu ayrıca, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü alanlar ile hafriyat döküm sahasını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay adayı temini için başvuru süresi uzatıldı
İstanbul'da kırmızı ışık ihlali yapan 2 araç sürücüsü yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye artık izleyen değil, izlenen bir ülke haline gelmiştir
6,1'lik depremlerden etkilenen Sındırgı'da konteyner kent kurulumu aralıksız sürüyor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheliye tutuklama talebi

