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50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasına ilişkin düzenleme TBMM'de

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kadrosuna alınmasını içeren kanuni düzenlemenin TBMM'ye gönderildiğini açıkladı.

Ahmet Sertan Usul   | 16.01.2023
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasına ilişkin düzenleme TBMM'de

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamada, yükseköğretim kurumlarında çalışan 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına yönelik kanuni düzenlemenin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılacak diğer değişiklik taslaklarıyla Cumhurbaşkanlığında görüşüldüğü ve tarafların verdiği katkılarla olgunlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 'Kamudaki Sözleşmeli Personelin Kadro Sorunu Çözüme Kavuşuyor' başlıklı basın açıklamasında yer verildiği gibi ilgili kanuni düzenleme 2547 sayılı kanuna ilişkin diğer değişiklik önerileriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirlerine arz edilmiştir."

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