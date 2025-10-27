44 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı envantere katılıyor
Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile 44 Eurofighter Typhoon savaş uçağı envantere katılacak.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzalandı.
İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer açıklamalarda bulundu.
Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'ı Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Stratejik ortak ve müttefik ülkeler olarak ikili konuların ötesinde uluslararası gündemi meşgul eden birçok meselede kendisiyle yakın diyaloğumuz var. Bugünkü görüşmelerimizin odağını ticaret ve savunma ilişkilerimiz teşkil etti. Malumunuz Birleşik Krallık ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar, ardından 40 milyar dolara çıkartmak kararlılığındayız. Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek hususunda kararlıyız. Serbest ticaret anlaşmamızın güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapma imkanları üzerinde de duruyoruz. Enerji ve savunma sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca, çok sayıda Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye'yi ikinci evi olarak görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla aramızda ikili işbirliği çerçeve belgesi imzalanmasına yönelik müzakerelere de başladık. İnanıyorum ki bu adımlarla ilişkilerimizi ve stratejik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye süratle taşıyacağız."
"Stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum"
"Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Biz de az önce Sayın Starmer ile bu konudaki işbirliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Süreç boyunca Eurofighter Konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallık'ın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Starmer ve ekibine teşekkür ediyorum. Konsorsiyum üyesi diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından dolayı takdirlerimi bildiriyorum. Birleşik Krallık ile bu işbirliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum.
"İlk İngiltere-Türkiye ikili işbirliği çerçevesini duyuruyoruz"
İngiltere Başbakanı Starmer, yeni ve modern bir serbest ticaret anlaşması ile güvenlik ve terörizmle mücadelenin yanı sıra göç, enerji ve birçok farklı konuda ortak hareket edebileceklerini belirterek, Türkiye'ye ekonomik ve stratejik önemi giderek artan bir ülke olarak yaklaştıklarını söyledi.
Starmer, "(Türkiye-İngiltere) Stratejik bir ortaklığı, ilk İngiltere-Türkiye ikili işbirliği çerçevesini duyuruyoruz." ifadesini kullanarak, önemli bir mihenk taşı olan bu gelişmenin mevcut işbirliğinin derinliğini artıracağını ve daha ileriye taşıyacağını vurguladı.
İngiltere'nin Türkiye'ye 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı sağlayacağını ve gelecekte daha fazlasının alınması seçeneğinin bulunduğunu bildiren Starmer, "Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, artıracak. İkili savunma sanayindeki işbirliğini artıracak." dedi.
Savaş uçağı satışının Türkiye ve İngiltere'de ekonomik büyümeyi artıracağını dile getirerek, bu çerçevede İngilizler için 20 bin istihdam imkanının sağlanacağını aktaran Starmer, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının, NATO'nun güneydoğu kanadını tüm müttefiklerin çıkarına koruyan Türk Hava Kuvvetlerini destekleyeceğini vurguladı.
Bakan Güler: Toplam 44 Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
"İngiltere'den 20 adet, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz." diyen Güler, Katar'dan alınacak uçakların yeni yılın başında gelebileceğini söyledi.
İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'ye getirilen Eurofighter Typhoon uçaklarını inceledi
Öte yandan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 3 Eurofighter Typhoon savaş uçağının yer aldığı alana geçti.
Eurofighter Typhoon uçaklarını inceledikten sonra pilotları ve teknik ekiple kısa süre sohbet eden Starmer'ın beraberinde İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.
▪️ Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte Mürted Hava Meydan Komutanlığında uçakları inceledi
Eurofighter savaş uçaklarını Türk hava sahasında F-16'lar karşıladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in ziyareti dolayısıyla Türkiye'ye gelen Eurofighter uçaklarının, hava sahasına girişlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından karşılandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Starmer'in ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait 3 Eurofighter uçağının Türkiye'ye geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Eurofighter uçaklarını ülkemiz hava sahasına girişlerinde, Hava Kuvvetlerimize ait F-16'lar karşılayarak Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığımıza kadar intikale refakat etti." ifadelerine yer verildi.
