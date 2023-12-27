Dolar
29.28
Euro
32.31
Altın
2,065.53
ETH/USDT
2,224.10
BTC/USDT
42,308.00
BIST 100
7,299.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
SETA tarafından "Türkiye- AB İlişkilerini Yeniden İşler Kılmak" paneli düzenlendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Bakan Güler'e taziye ziyareti
Muğla'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı
Operasyonlarda ele geçirilerek emniyete tahsis edilen araçlar İstanbul'da göreve başladı

Benzer haberler

2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alacak

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

İthal bazı paslanmaz çelik ürünleri için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

İthal bazı paslanmaz çelik ürünleri için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı
Kasımda 512 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Kasımda 512 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Ücretsiz yolcu taşıyan toplu ulaşım araçlarına verilen gelir desteğinin kapsamı genişletildi

Ücretsiz yolcu taşıyan toplu ulaşım araçlarına verilen gelir desteğinin kapsamı genişletildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet