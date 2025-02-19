Dolar
36.30
Euro
37.86
Altın
2,935.52
ETH/USDT
2,708.70
BTC/USDT
96,232.00
BIST 100
9,763.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’nın bazı kesimlerinde kar yağışı başladı
logo
Gündem

"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında 34 sağlık personeli meslekten men edildi

İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında 34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası verildiği öğrenildi.

Duygu Yener  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında 34 sağlık personeli meslekten men edildi

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Meslekleri Kurulu, olayla ilgili geçen yıl ekim ayında yaptığı toplantıda, hakkında soruşturma yürütülen sağlık personelinin durumunu görüştü.

Kurul, bu personelden 34'üne 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 23. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendi kapsamında uygulanan en üst ceza olan 3 yıl men cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kararın bu personel hakkında verilen ilk men kararı olduğu, adil yargılama ve diğer idari süreçler sonrasında mesleği bundan sonra icra edemeyeceklerinin öngörüldüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin meselesi genel olarak bir insanlık meselesi haline geldi
"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşması yarına ertelendi
Balıkesir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 çocuk hakkında bazı suçlardan takipsizlik kararı
"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında 34 sağlık personeli meslekten men edildi

Benzer haberler

"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında 34 sağlık personeli meslekten men edildi

"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında 34 sağlık personeli meslekten men edildi

"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşması devam ediyor

Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 4 milyon 750 bin liraya kadar ceza

"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşması başladı

"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşması başladı
Sağlık Bakanlığı tütünle mücadelede yeni yol haritası belirliyor

Sağlık Bakanlığı tütünle mücadelede yeni yol haritası belirliyor
Muğla Menteşe Devlet Hastanesinin deprem riski taşıyan bloklarının boşaltılması talimatı verildi

Muğla Menteşe Devlet Hastanesinin deprem riski taşıyan bloklarının boşaltılması talimatı verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet