Dolar
39.41
Euro
45.50
Altın
3,433.40
ETH/USDT
2,539.20
BTC/USDT
105,033.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığından sınav öncesi psikolojik hazırlık ve kaygı yönetimine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, öğrencilerin sınav öncesi dönemde düzenli uyku, dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve ekran süresinin sınırlandırılması gibi temel yaşam alışkanlıklarının korunması gerektiğini bildirdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
Sağlık Bakanlığından sınav öncesi psikolojik hazırlık ve kaygı yönetimine ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan, sınav öncesi psikolojik hazırlık ve kaygı yönetimine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, sınav hazırlığının, öğrenciler için yoğun bir bilgi edinme sürecinin yanında önemli bir "duygusal yük" anlamına geldiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu süreçte ortaya çıkan sınav kaygısı kontrol edilemediğinde, öğrencinin bilgi düzeyinden bağımsız olarak, akademik performansının olumsuz etkilenebileceği aktarılan açıklamada, kaygının bastırılmasının değil, fark edilerek kontrol altına alınmasının önemli olduğu aktarıldı.

Derin nefes alma, gevşeme egzersizleri, içsel telkinler ve dikkat odağını soruya yöneltme gibi yöntemlerin, kaygının yönetilmesinde etkili olduğu bildirilen açıklamada, "Sınav sürecinde öğretmen ve ailelerin tutumu, öğrencinin psikolojik dayanıklılığı üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Destekleyici bir çevre, öğrencinin yalnızca başarıya değil, sağlıklı bir sınav sürecine de odaklanmasını sağlar." ifadelerine yer verildi.

Düzenli yaşam ve planlı çalışma kaygı düzeyini azaltıyor

Sınava yönelik endişenin, çoğu zaman sadece bilgi eksikliğinden değil, sınavın anlamı, beklentiler ve kişinin kendisiyle ilgili düşüncelerinden de kaynaklanabildiği belirtilen açıklamada şunlar aktarıldı:

"Kaygı kontrol edilebilir bir düzeyde dikkat ve motivasyonu artırabiliyorken, kontrol edilemediğinde hem fiziksel hem de ruhsal problemlere neden olabilmektedir. Mide bulantısı, kalp çarpıntısı, nefes darlığı gibi fiziksel belirtiler hisseden, dikkati dağılan, öz güveni azalan öğrencilerin performansında düşüşler yaşanabildiği gibi, özellikle sınavın sonucu üzerinde fazla yoğunlaşmak, felaket senaryoları kurmak ya da kendi yetersizliğine inanmak da kaygıyı artıran etmenler arasında yer almaktadır."

Sınav sürecinde başarılı olabilmek için yalnızca akademik bilginin yeterli olmadığına işaret edilen açıklamada, "Öğrencinin zihinsel ve duygusal olarak dengede kalması da en az bilgi kadar önem taşımaktadır. Bu nedenle sınav öncesi dönemde düzenli uyku, dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve ekran süresinin sınırlandırılması gibi temel yaşam alışkanlıklarının korunması gerekmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan açıklamada, çalışmanın plansız ve kontrolsüz şekilde değil, hedeflere bölünerek yapılmasının, öğrencinin sınav sürecine hakimiyetini artırırken, kaygı düzeyini de azalttığı belirtildi.

Duygularla baş edebilme becerilerinin gelişmesinin bu süreçte ayrı bir önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, kaygının bastırılması değil, fark edilerek kontrol altına alınması gerektiği bildirildi.

Derin nefes alma, gevşeme egzersizlerinin, içsel telkinler ve dikkat odağını soruya yöneltme gibi yöntemlerin, kaygının yönetilmesinde etkili olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu süreçte öğrencilere, sınavın 'kişiliklerini ya da yaşam değerlerini belirleyen bir unsur' olmadığının, yalnızca mevcut bilgilerinin değerlendirildiği bir araç olduğunun sık sık hatırlatılması önemlidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Aileler ve öğretmenler anlayışlı davranmalı

Sınav sürecinde öğretmen ve ailelerin tutumunun, öğrencinin psikolojik dayanıklılığı üzerinde belirleyici rol oynadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anlayışlı, güven veren ve yargılamayan bir yaklaşım, öğrencinin kendine olan inancını pekiştirir. Destekleyici bir çevre, öğrencinin yalnızca başarıya değil, sağlıklı bir sınav sürecine de odaklanmasını sağlar. Bu dönemde ruh sağlığını koruyan yaklaşımlar, öğrencilerin sadece sınavı değil, yaşamı da sağlıklı biçimde yönetmesini mümkün kılmaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte kademeli su tarifesine yeni düzenleme
Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanıkla suça sürüklenen 3 çocuğun davasında gerekçeli karar açıklandı
Türkiye genelinde jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Genelkurmayın güvenlik duvarının İsrail ordusuyla bağlantılı firmaya emanet edildiği iddiası yalanlandı
Otizmde erken tanı çocuklarda belirtilerin kaybolma oranını arttırıyor

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığından sınav öncesi psikolojik hazırlık ve kaygı yönetimine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığından sınav öncesi psikolojik hazırlık ve kaygı yönetimine ilişkin açıklama

LGS merkezi sınavı yarın yapılacak

İstanbul'da yarın yapılacak LGS sınavı için hazırlıklar tamamlandı

Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi, 1 sağlık personeli hayatını kaybetti

Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi, 1 sağlık personeli hayatını kaybetti
Türkiye'de sağlık turizminin toplam turizm geliri içerisindeki payı yüzde 6,9'a ulaştı

Türkiye'de sağlık turizminin toplam turizm geliri içerisindeki payı yüzde 6,9'a ulaştı

LGS öncesi uzmanlardan sınav kaygısını azaltacak tavsiyeler

LGS öncesi uzmanlardan sınav kaygısını azaltacak tavsiyeler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet