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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiğini bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiği belirtilen açıklamada, ele geçirilen silah ve malzeme şöyle sıralandı:

"1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet M4-A1 piyade tüfeği, 4 adet seyyar dipçik AK-47 piyade tüfeği, 2 adet PKMS makineli tüfek gövdesi ve 2 adet namlusu, 1 adet T-40 bombaatar dipçiği ve tetik tertibatı, 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 1 adet dürbün, 2 adet termal silah dürbünü, 2 adet LİMÖS dürbünü, 4 adet Yaesu el telsizi, 2 adet araç telsizi, 1 adet level box (kablosuz bağlantı sağlayan cihaz), 1 adet tornavida seti, 1 adet kamera ekranı, 1 adet kulaklık, 2 adet tablet, 1 adet radyo, 3 adet aksiyon kamerası, 3 adet Kindle, 1 adet flash bellek, 1 adet kol saati, çeşitli örgütsel dokümanlar."

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