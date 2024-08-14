Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2024
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.
Ele… pic.twitter.com/mVE9wYsInr
Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiği belirtilen açıklamada, ele geçirilen silah ve malzeme şöyle sıralandı:
"1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet M4-A1 piyade tüfeği, 4 adet seyyar dipçik AK-47 piyade tüfeği, 2 adet PKMS makineli tüfek gövdesi ve 2 adet namlusu, 1 adet T-40 bombaatar dipçiği ve tetik tertibatı, 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 1 adet dürbün, 2 adet termal silah dürbünü, 2 adet LİMÖS dürbünü, 4 adet Yaesu el telsizi, 2 adet araç telsizi, 1 adet level box (kablosuz bağlantı sağlayan cihaz), 1 adet tornavida seti, 1 adet kamera ekranı, 1 adet kulaklık, 2 adet tablet, 1 adet radyo, 3 adet aksiyon kamerası, 3 adet Kindle, 1 adet flash bellek, 1 adet kol saati, çeşitli örgütsel dokümanlar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.