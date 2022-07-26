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ABD'den Müşterek Koordinasyon Merkezinin kurulmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Ukrayna'dan tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezinin kurulmasındaki çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Dildar Baykan Atalay   | 26.07.2022
ABD'den Müşterek Koordinasyon Merkezinin kurulmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Washington

Kirby, ABD dış politikasındaki gelişmelere ilişkin Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine brifing verdi.

Rusya'nın İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaya başladığına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Kirby, "Müşterek Koordinasyon Merkezinin hayata geçirildiğine ilişkin haberleri gördük. Bu haberi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby, söz konusu merkezde sadece BM'nin değil, Ukrayna, Rusya ve Türkiye'nin de temsilcileri olacağını belirterek, burada yapılacak işlerin yolunda gitmesinin önemine işaret etti.

"Müşterek Koordinasyon Merkezinin iş başı yapmasını sabırsızlıkla bekliyoruz"

Merkezin 20 milyon ton tahıl sevkiyatında kullanılabileceğini belirten Kirby, "Müşterek Koordinasyon Merkezinin iş başı yapmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. (İstanbul'da yapılan) Anlaşmanın tüm taraflarının bu şartları yerine getirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'yi ziyaret edeceğine ilişkin basında çıkan haberlere de değinerek, "Bu ziyaretin kapsamının değerlendirmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bırakıyoruz. Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkileri var. Türkiye, Müşterek Koordinasyon Merkezinin hayata geçmesi konusunun içinde." dedi.

ABD ve Türkiye'nin birçok konuda iletişim halinde olduğunu aktaran Kirby, "BM Genel Sekreteri'nin (Antonio Guterres) yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müşterek Koordinasyon Merkezinin hayata geçmesi konusundaki çabalarından dolayı müteşekkiriz. Bunun kolay bir iş olmadığını biliyoruz, bu konuda çok çalıştılar. Şimdi bu çabalar meyvelerini verecek. BM ve Türkiye hükümetinin bu konudaki liderliğini övüyoruz." diye konuştu.

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