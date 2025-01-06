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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları yarın başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

Metin Arslancan  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları yarın başlayacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

D Grubu

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)


8 Ocak Çarşamba

D Grubu

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)

C Grubu

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

A Grubu

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)


9 Ocak Perşembe:

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

C Grubu

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)

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