Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor son 16 turuna yükseldi

Kayseri
5. dakikada Yukatel Kayserispor'da Emre Demir, ceza sahası içerisinde savunma oyuncusuyla girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
28. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Cardoso'nun ortasında ceza sahası içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
84. dakikada Kayserispor, skoru 3-0'a taşıdı. Gavranovic'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
87. dakikada sarı-kırmızılı ekip, farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içerisinde Mustafa Pektemek'in pasında topla buluşan Gavranovic, altıpasın sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0
Yukatel Kayserispor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.