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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor son 16 turuna yükseldi

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Murat Asil   | 30.12.2021
Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

5. dakikada Yukatel Kayserispor'da Emre Demir, ceza sahası içerisinde savunma oyuncusuyla girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

28. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Cardoso'nun ortasında ceza sahası içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

84. dakikada Kayserispor, skoru 3-0'a taşıdı. Gavranovic'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

87. dakikada sarı-kırmızılı ekip, farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içerisinde Mustafa Pektemek'in pasında topla buluşan Gavranovic, altıpasın sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0

Yukatel Kayserispor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.

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