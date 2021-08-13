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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon statüsü yayımlandı

Emre Doğan   | 13.08.2021
Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon statüsü yayımlandı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunda yarı finalin çift maç eleme usulüne göre oynanacağını ve deplasman golü kuralının uygulanmayacağını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun 10 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün kabulüne karar verildiği belirtildi.

Yeni statüye göre, daha önce tek müsabaka üzerinden oynanan yarı final, çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Ayrıca yarı finalde deplasman golü kuralı da uygulanmayacak.

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