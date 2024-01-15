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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Futbol Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Yunus Kaymaz  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarınki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu

15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

21.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Murat Erdoğan

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