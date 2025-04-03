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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Emre Doğan  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Trabzonspor-Göztepe ve Konyaspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaları kazanacak ekipler, adını finale yazdıracak.

Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, 22, 23 veya 24 Nisan'da oynanacak.

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