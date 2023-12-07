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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde RAMS Başakşehir, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Can Öcal  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir bir üst tura yükseldi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

11. dakikada RAMS Başakşehir gole yaklaştı. Onur Ergün, Aleksic'in ortası sonrası ceza sahası içinde vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topu yine önünde bulan Onur, şutunu çekti ancak kaleci Aydın Bağ meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

52. dakikada Onur Ergün'ün ortası sonrası kaleci Aydın Bağ topu yumrukladı. Dönen topu kontrol eden Karzev, ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Aydın meşin yuvarlağı kurtardı.

59. dakikada Pelkas'ın sağ taraftan kullandığı korner sonrası Nshimirimana tehlikeyi uzaklaştırdı. Pelkas, dönen top sonrası tekrardan sağ taraftan orta açtı. Keny'nin arka direkteki kafa vuruşunu Aydın Bağ kurtardı. Bu kurtarış sonrası direğe çarpan topu Şanlıurfasporlu Hüseyin Erkan uzaklaştırdı.

63. dakikada Başakşehir golü buldu. Cemali Sertel'in pası sonrası sol kanatta topla buluşan Pelkas, Hüseyin Erkan ve Nshimirimana'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinden vuruşunu yaptı ve maçın ilk golünü kaydetti: 1-0.

72. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Karzev'in pasıyla topun kontrolünü sağlayan Keny, meşin yuvarlağı Emirhan İlkhan'a aktardı. Bu oyuncunun ceza yayından yaptığı vuruşla fark ikiye çıktı: 2-0

Maçı 2-0 kazanan RAMS Başakşehir 5. tura yükseldi.

RAMS Başakşehir, maç saatine tepki gösterdi

RAMS Başakşehir takımı, maçın saatine tepki göstermek için sahaya Şampiyonlar Ligi müziğiyle çıktı. Ayrıca maçın 30. dakikasında da skor tabelasında "İyi uykular çocuklar" yazısı çıktı.

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