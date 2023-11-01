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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında MKE Ankaragücü, Malatya Arguvanspor'u yenerek 4. tura yükseldi.

Erkan Tiryaki  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü 4. tura yükseldi Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında MKE Ankaragücü, TFF 3. Lig ekibi Malatya Arguvanspor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında bir topu direkten dönen ve çok fazla pozisyona giren MKE Ankaragücü, bu fırsatlardan yararlanamayınca taraflar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Renaldo'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Chatzigiovanis, topu altı pasın önündeki Morutan'a çıkardı. Müsait durumdaki Morutan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

77. dakikada başkent ekibi farkı 2'ye yükseltti. Efkan Bekiroğlu'yla verkaç yaparak soldan ceza sahasına giren Chatzigiovanis, topu kale sahasının içindeki Macheda'ya çıkardı. Macheda, topu boş filelere yolladı: 2-0.

MKE Ankaragücü, Malatya Arguvanspor'u 2-0 mağlup ederek 4. tura çıktı.

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