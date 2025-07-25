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Spor, Futbol

Galatasaray, yarın Strasbourg ile hazırlık maçı oynayacak

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın Fransa ekibi Strasbourg ile karşılaşacak.

Can Öcal  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Galatasaray, yarın Strasbourg ile hazırlık maçı oynayacak Fotoğraf: Ahmet Okatalı/AA

İstanbul

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kamptan dönen ve yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek olan sarı-kırmızılı ekip, Strasbourg ile yarın RAMS Park'ta saat 21.00'de hazırlık maçı oynayacak.

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"Cimbom", daha sonra 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya'nın Lazio takımını hazırlık müsabakasında konuk edecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti.

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