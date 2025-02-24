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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlanıyor

Kupada üçüncü ve son hafta karşılaşmaları, dört grupta yarın, 26 ve 27 Şubat'ta oynanacak.

Metin Arslancan  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlanıyor

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Dört grupta yarın, 26 ve 27 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

15.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

15.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor (Kırklareli Atatürk)

26 Şubat Çarşamba:

15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)

20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor (Atatürk Olimpiyat)

27 Şubat Perşembe:

16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

16.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

19.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

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