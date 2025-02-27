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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Metin Arslancan  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü maçında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

12. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Nazım Sangare'nin ortasında Juan, penaltı noktası yakınında topla buluştu. Oyuncu, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

38. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında Victor Hugo'nun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Juan ıskalarken arka direkte Matsuki, topu kontrol etti. Matsuki, net bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-2

İzmir ekibi, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

46. dakikada Göztepe bir gol daha buldu. Sol kanattan Kubilay Kanatsızkuş'un kale önüne yaptığı ortada Matsuki, altıpasın gerisinde ayak içiyle topu ağlarla buluşturdu: 0-3

50. dakikada Göztepe farkı 4'e çıkardı. Savunmada yapılan hatanın ardından topu kontrol eden Matsuki, sağ kanattaki Nazım Sangare'ye pasını çıkardı. Oyuncunun verdiği pasla meşin yuvarlağı önüne alan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahası ilk metrelerinden yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-4

74. dakikada sarı-kırmızılılar 5. golü kaydetti. Doğan Erdoğan'ın uzun pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Nazım Sangare, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-5

Göztepe, karşılaşmayı 5-0 kazandı.

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