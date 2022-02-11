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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ercan Çakar   | 11.02.2022
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi törenine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Futbol Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Ali Düşmez, kupanın şu ana kadar güzel ve heyecanlı maçlara sahne olduğunu dile getirerek, "132 takımla başladığımız bu macerada 8 takıma kadar geldik. 124 maçı hep beraber idrak ettik. 7 maçımız kaldı. Çok güzel, heyecanlı ve sürprizli maçlar oldu. Maçların yüzde 40'ı uzatmaya gitti. Türkiye Kupası her zaman topluma heyecan vermiştir, bundan sonra da vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek.

Organizasyonda çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta yapılacak. Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan'da, ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.

Kupada sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Çeyrek final

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük

Yarı final

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor / Beşiktaş-Yukatel Kayserispor

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK / Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük

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