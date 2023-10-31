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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kütahyaspor'u 4-1 yenen Alanyaspor, 4. tura yükseldi.

Mert Cantürk, Mustafa Kurt  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor 4. tura yükseldi Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor'u 4-1 yenen Alanyaspor, 4. tura yükseldi.

27. dakikada Alanyaspor öne geçti. Merkezden gelişen atakta Emirhan Çavuş'un pasında topla buluşan Sisto'nun ceza sahası dışından vuruşunda rakip savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 1-0

34. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Yunus Bahadır'ın ceza sahası dışına çıkarttığı pasta topa sert vuran Janvier'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

43. dakikada Alanyaspor'un 3. golü geldi. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in ortasında arka direkte topla buluşan Anderson topu filelerle buluşturdu: 3-0

Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

63. dakikada Kütahyaspor farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta, Halil İbrahim Pekşen'in ortasında topla buluşan Yekta Sönmez pası Berkant Şahin Kök'e çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert bir şutu ağlarla buluştu: 3-1

80. dakikada Alanyaspor farkı yeniden 3'e yükseltti. Sol kanattan gelişen hızlı atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisinde çevirdiği topta Anderson meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1

Karşılaşma Alanyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.


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