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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadelesi yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakaları yarın başlayacak.

Emre Doğan   | 27.12.2021
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadelesi yarın başlıyor

İstanbul

Geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım, son 16 turuna yükselebilmek için mücadele edecek.

Kupada yarın, 29 Aralık Çarşamba ve 30 Aralık Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre seribaşı takımların sahasında oynanacak 5. tur karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor (Yeni Hatay)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)

18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor (Medical Park)

21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor (Nef)

29 Aralık Çarşamba:

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Mersin)

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor (Ülker)

30 Aralık Perşembe:

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Malatya)

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)

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