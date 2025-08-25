Beşiktaş, El Bilal Toure'nin geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

İstanbul
Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
23 yaşındaki Malili oyuncu, santrfor pozisyonunda forma giyiyor.
El Bilal Toure, Beşiktaş için İstanbul'da
Beşiktaş'ın kiralık transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Malili futbolcu El Bilal Toure, İstanbul'a geldi.
İtalya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı.
Santrfor oyuncusu, objektiflere Kartal hareketi yaptıktan sonra kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.
İtalya'nın Atalanta takımından kiralanan El Bilal Toure, son olarak Stuttgart forması giymişti.