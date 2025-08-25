Dolar
Spor, Futbol

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Atalantalı oyuncu El Bilal Toure'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Süha Gür  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Beşiktaş, El Bilal Toure'nin geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

23 yaşındaki Malili oyuncu, santrfor pozisyonunda forma giyiyor.

El Bilal Toure, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın kiralık transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Malili futbolcu El Bilal Toure, İstanbul'a geldi.

İtalya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı.

Santrfor oyuncusu, objektiflere Kartal hareketi yaptıktan sonra kendisi için ayrılan özel araçla havalimanından ayrıldı.

İtalya'nın Atalanta takımından kiralanan El Bilal Toure, son olarak Stuttgart forması giymişti.

