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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Emre Doğan  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kupanın bu aşamasında 4. eleme turunda rakiplerini eleyen 29 takım ve organizasyona bu turdan itibaren katılacak 9 ekip olmak üzere toplam 38 takım yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda rakiplerini eleyenler, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

Kura çekimi, yayıncı kuruluş A Spor'dan naklen yayımlanacak.

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