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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç takvimi belli oldu.

Emre Doğan   | 25.08.2021
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 7-9 Eylül'de birinci eleme turu müsabakalarıyla başlayacak Türkiye Kupası'nda bu sezonun 26 Mayıs 2022'de oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada, kupanın yarı final aşaması dışında tek maç eleme usulüne göre oynanacağı aktarıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri şöyle:

1. Eleme Turu: 7-9 Eylül

2. Eleme Turu: 28-30 Eylül

3. Eleme Turu: 26-28 Ekim

4. Eleme Turu: 30 Kasım-2 Aralık

5. Eleme Turu: 28-30 Aralık

Son 16 turu: 8-10 Şubat 2022

Çeyrek final: 1-3 Mart 2022

Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022

Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022

Final: 26 Mayıs 2022

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