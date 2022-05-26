Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor'un

İstanbul/Sivas
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı.
Mücadelenin 1. dakikasında soldan ceza sahasına giren Gradel'in vuruşunda top savunmadan döndü. Altıpasın sol çaprazında topu önünde bulan Grandel'in yaptığı ikinci vuruşta ise kaleye paralel giden meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
14. dakikada gelişen Yukatel Kayrerispor atağında Mustafa Pektemek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak son anda araya giren Appindangoye'den döndü.
25. dakikada Bertolacci'nin soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
33. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Carole'ün soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Uğur Çiftçi'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Ramazan Civelek, ceza yayının sağ tarafında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.
38. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasına kale önünde müsait durumda bulunan Ulvestad'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
43. dakikada Yukatel Kayserispor ikinci gole çok yaklaştı. Emrah Başsan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda, top yan direğe çarparak dışarı gitti.
Yukatel Kayserispor maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
60. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Gradel'in orta sahadan kullandığı uzun serbest atışta Yatabare, ceza yayı üzerinde topu kafayla Appindangoye'nin önüne indirdi. Appindangoye'nin ceza sahası içinde kaleci Lung ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
75. dakikada Sivasspor ikinci gole çok yaklaştı. Fajr'ın sağ kanatta son çizgiye yakın bir noktadan kullandığı serbest atışa ceza sahasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.
81. dakikada gelişen Sivasspor atağında Ahmet Oğuz'un sağdan ortasına ön direkte Erdoğan Yeşilyurt'un gelişine plase vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.
Uzatma bölümü
95. dakikada Sivasspor öne geçti. Fajr'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gradel'in uzak köşeye şık vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-2.
107. dakikada Kayserispor beraberliği sağladı. Hosseini'nin sağ çaprazdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, yere çarpan meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 2-2.
113. dakikada Demir Grup Sivasspor üçüncü golü buldu. Fajr'ın ara pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkan Kayode, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Konate, altıpas içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3.
Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk şampiyonluğunu elde etti.
Sivasspor, kulüp tarihinde ilk kez kupa kazandı
Demir Grup Sivasspor, kulüp tarihinde ilk kez kupa sevinci yaşadı.
Organizasyona 5. turdan başlayan Sivas temsilcisi, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Kırmızı-beyazlılar, bu turda da deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenip adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek finalde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Sivas ekibi, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti. Yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Sivasspor, rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.
Demir Grup Sivasspor, "Anadolu derbisi" olarak nitelendirilen Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile karşılaştı.
Zorlu geçen final mücadelesinde rakibini normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde 3-2 mağlup eden Sivas temsilcisi, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.
Kırmızı-beyazlılar, kupa zaferiyle üst üste 3. kez Avrupa Kupaları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demir Grup Sivasspor'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek şampiyon olan Demir Grup Sivasspor'u tebrik etti.
2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/hg5Jed4U9a— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
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