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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, kulüp temsilcileri ve federasyon yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde, seri başı listedeki 13 Süper Lig ekibi de yer aldı.

Murat Kaya   | 21.10.2022
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun eşleşmeleri belli oldu

İstanbul

Kura çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun önemli marka değerlerinden birinin de Ziraat Türkiye Kupası olduğunu belirterek, "Bu kupaya çok değer veriyoruz. Turnuva, en alt ligden ve en üst ligden takımların birlikte mücadele etmesiyle son derece önemli bir misyon sağlıyor. Bu Türkiye'nin futbol bayramı. En heyecanlı, sürpriz sonuçların alınabildiği bir futbol karnavalı. Geçen hafta gördük bunu da. Her köşeden takımların, taraftarla birlikte fair play içinde mücadele ettiği bir turnuva." dedi.

Federasyon olarak tüm paydaşlarla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nın değerini daha ileriye taşımak istediklerini vurgulayan Büyükekşi, "Ülkemizin yanı sıra dünyada da izlenecek bu turnuva olması için elimizden gelen her desteği veriyoruz. Yayıncı kuruluş ve sponsor Ziraat Bankası'na da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükekşi, tüm futbolseverlerin fair play içinde tribünleri doldurmasını ve maçları izlemesini istediğini sözlerine ekledi.

Kura çekiminde eşleşmeler

Toplam 54 takım, 8-9-10 Kasım tarihlerinde, tek maç eleme sistemine göre kupada tur arayacak.

Kuradaki eşleşmeler de şöyle:

Galatasaray-Yeşilyurt DÇ Ofspor

Beşiktaş-Serik Belediyespor

Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor

Bitexen Giresunspor-Ankaraspor

Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor

Fraport Tav Antalyaspor-Pendikspor

Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor

HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 Spor FK

İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor

Kasımpaşa-1461 Trabzon FK

MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler

VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir FK

Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor

Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor

Altınordu-Bodrumspor

Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor

Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor

Çaykur Rizespor- Weecoins Kırklarelispor

Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu

Erzurumspor-Esenler Erokspor

Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor

Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare

Göztepe-Bucaspor 1928

Manisa FK-23 Elazığ FK

Tuzlaspor-Isparta 32 Spor

Yeni Malatyaspor-Uşakspor

Yılport Samsunspor-Adanaspor

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