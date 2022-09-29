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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim'de yapılacak

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 29.09.2022
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim'de yapılacak

Istanbul

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim Salı günü Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

TFF'nin açıklamasına göre, Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

3. eleme turunda 68 takım, seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

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