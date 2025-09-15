Dolar
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu müsabakaları yarın başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu müsabakaları yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Süha Gür  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu müsabakaları yarın başlayacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:

Yarın:

13.30 Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.30 Kahta 02 Spor-Adana Demirspor (Kahta İlçe)

15.00 Kestel Çilek SK-Fethiyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Ankara Demirspor-Zonguldakspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Kırıkkale FK-Manisa FK (Başpınar)

18.00 Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 İzmir Çoruhlu FK-Isbaş Isparta 32 SK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.30 Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 Futbol SK (Mersin)

17 Eylül Çarşamba:

14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor (Şehit Vefa Karakurdu)

14.30 Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916 Futbol SK (Faruk Çelik)

14.30 Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Muş Şehir)

14.30 Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Tunceli Atatürk)

14.30 Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK (Yeşiltepe 1 Nolu Saha)

14.30 Kahramanmaraşspor-Karaman FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

15.00 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00 Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor (General Basri Saran)

15.00 Galata SK-Beykoz Anadoluspor (Stat açıklanmadı)

15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor (Stat açıklanmadı)

15.00 Karabük İdmanyurduspor-Güzide Gebze SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor (Bolluca)

15.00 GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor (Gazi)

15.00 Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (12 Haziran)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor (Erbaa İlçe)

15.00 Silifke Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Silifke)

15.00 Kütahyaspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)

15.00 Somaspor-Astor Enerji Çankaya SK (Soma Atatürk)

15.00 Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (Kepez Hasan Doğan)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK (BG Grup 4 Eylül)

18.00 Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor (Elazığ)

19.00 Niğde Belediyesispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak)

19.00 Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK (Balıkesir Atatürk)

19.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (Yeni Ordu)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Menemen FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Menemen İlçe)

18 Eylül Perşembe:

14.30 Düzcespor-Atko Grup Pendikspor (Düzce Şehir)

17.00 Giresunspor-52 Orduspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

