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Spor, Futbol

Yukatel Adana Demirspor, Pendikspor'u 3-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Pendikspor'u 3-0 yendi.

Bekir Ömer Fansa  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Yukatel Adana Demirspor, Pendikspor'u 3-0 yendi

Adana

6. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın penaltı noktası civarından vuruşunda, top az farkla direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada Romero'nun ceza sahası dışında yerden şutunda, kaleci Ertaç Özbir topa sahip oldu.

15. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sol kanattan Rodrigues'in ortasında kale sahası çizgisi önünde Niang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Mert Güzenge önce ofsayt kararı verdiği pozisyonu VAR'dan gelen uyarı sonrası gol olarak geçerli kıldı: 1-0.

34. dakikada Pendikspor ceza sahası çizgisi civarında yaşanan karambol sonrası Emre Akbaba'dan seken topu önünde bulan Yusuf Sarı'nın vuruşunda top az farkla auta gitti.

39. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden ortasında Niang'dan önce savunmada araya giren Rassoul, son anda topu kornere attı.

41. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Svensson'un sağ kanatta ceza sahası içinden kale sahası içine ortasında arka direkte topa dokunan Niang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

45+1. dakikada ceza sahası içinde sağ kanattan Thuram'ın ortasında arka direkte Halil Akbunar'ın vuruşunda, araya giren Gravillon'un müdahalesiyle top kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada geri pasta kaleci Ertaç Özbir'in kısa düşen vuruşu sonrası topa sahip olan Thuram'ın yaptığı vuruşta, araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

61. dakikada sol kanattan Lusamba'nın ceza sahasında ortasında topla buluşan Görkem Bitin'in ön direkte şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

66. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Belhanda'nın penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.

78. dakikada Diaby'in ceza sahasında sol çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.

88. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat uzanmasına rağmen top direğin yanından ağlarla buluştu: 3-0.

Adana Demirspor maçtan 3-0 galip ayrıldı.


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