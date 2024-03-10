Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,910.50
BTC/USDT
69,440.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kâbe’de ‘’On bir ayın sultanı’’ olarak bilinen ramazanın ilk teravih namazı eda ediliyor. Mescid-i Aksa’da “On bir ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor. Medine’de Mescid-i Nebevi Camii’nde “On bir ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor.
logo
Spor, Futbol

Yılport Samsunspor, sahasından 3 puanla ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

İlyas Gün  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Yılport Samsunspor, sahasından 3 puanla ayrıldı

Samsun

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Yılport Samsunpor ile MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

6. dakikada misafir takımın atağında Chatzigiovanis'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk son anda topu çeldi.

11. dakikada ev sahibi takımın atağında Muja'nın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Osman Çelik'in kötü vuruşunda, top yandan auta gitti.

13. dakikada Samsunspor, 1-0 öne geçti. Zeki Yavru'nun ceza sahası içine pasında Holse'nin sert şutunda defansa çarparak yükseklik kazanan top, kaleci Bahadır Han Güngördü'nün ellerinin üstünden filelere gitti.

14. dakikada Alim Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle MKE Ankaragücü 1-1 eşitliği yakaladı. Misafir takımın kazandığı serbest atışı Tolga Ciğerci kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine ortasında Alim Öztürk'ün kafasına çarpan meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un bakışları arasında ağlarla buluştu.

35. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında Zeki Yavru'nun sağdan ortasında altıpas içindeki Ercan Kara'nın kafa vuruşunda, top üst direği sıyırarak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Samsunspor, gole yaklaştı. Ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın ara pasında sol çaprazda ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin yerden sert vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü'nün kontrol edemediği meşin yuvarlak, arka direğe çaparak oyun alanına geri döndü.

84. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Ani gelişen Samsunspor atağında ceza sahası içinde Fofana'nın ceza sahası içinde sert şutunda top defansa çarparak Ntcham'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90. dakikada Samsunspor'un sol çaprazdan kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe plase vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmayı Samsunspor, 2-1 kazandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı
Bakan Uraloğlu: Türkiye genelinde şehir içi raylı sistem hattının 407 kilometresini biz inşa ettik
Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle etkinlik düzenledi
İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'u 1 Nisan’dan itibaren tarihin en büyük ulaşım yatırımlarıyla buluşturacağız
Alanya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Benzer haberler

Yılport Samsunspor, sahasından 3 puanla ayrıldı

Yılport Samsunspor, sahasından 3 puanla ayrıldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Trabzonspor evinde 5 golle kazandı

Konya'da puanlar paylaşıldı

Konya'da puanlar paylaşıldı
Alanyaspor deplasmanda kazandı

Alanyaspor deplasmanda kazandı
Samsunspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Samsunspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet