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Spor, Futbol

Yılport Samsunspor, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yendi.

İlyas Gün  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Yılport Samsunspor, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yendi

Samsun

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Yılport Samsunspor ile EMS Yapı Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşma öncesi Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin adı tek tek anons edildi. Taraftarlar şehitlerin adı okunurken 'burada' diye tezahürat yaptı.

Sahaya ısınmak için çıkan iki takım futbolcularının üzerinde 'başımız sağ olsun' tişörtleri yer aldı.

Samsun ekibi karşılaşmaya siyah pankart ile çıktı.

4. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Holse'nin sol çaprazdan ortasında Alim Öztürk'ü göğsü ile topu Van Drongelen'e indirdi. Hollandalı futbolcu, ceza saha dışından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada Samsunspor mutlak bir gol kaçırdı. Fofana'nın pasında ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Moundilmadji kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'ın ayağına çarparak oyun alanına geri döndü.

31. dakikada ev sahibi takımın atağında Bennasser'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, ağlara giden topu son anda çizgi üzerinden parmaklarıyla kornere çeldi.

36. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazda ceza saha içinde topla buluşan Fofana, Alaaddin Okumuş'tan sıyrıldıktan sonra yerden ortaladı. Arka direkte bomboş pozisyondaki Holse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

İkinci yarı

60. dakikada misafir takımdan Koita, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Koita ve Van Drongelen arasındaki itişmenin ardından hakem Burak Şeker, her iki futbolcuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu ekranda tekrar izleyen Şeker, sarı kartı iptal ederek Koita'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

83. dakikada ev sahibi takımın atağında, Dimata'nın pasında topu göğsüyle yumuşatan Moundilmadji'nin sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

88. dakikada Bola'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

89. dakikada Yılport Samsunspor önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Ceza sahası içindeki Soner Aydoğdu'nun ortasına iyi yükselen Moundilmadji, topa kafayı vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural, uzanarak çizgi üzerinde topu bloke etti.

90+2. dakikada misafir takımın atağında Burak Kapacak'ın ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Hakan Arslan topa kafayı vurdu. Kaleci Okan Kocuk, son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmayı Samsunspor 2-0 kazandı.

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