Göztepe ile Zecorner Kayserispor berabere kaldı

İzmir
21. dakikada Cherni sol kanatta buluştuğu meşin yuvarlağı, ceza sahası sol çaprazındaki Bokele'ye verdi. Bokele'nin uzaktan şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu 2 hamlede kontrol etti.
22. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Cardoso sol kanatta buluştuğu topu ceza sahasına girip altıpastaki Onugkha'ya aktardı. Onugkha'nın yakın mesafeden vuruşunda kalesi Lis, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
28. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağdan gelişen atakta Ogün Bayrak, ceza sahası önündeki Miroshi'ye pasını verdi. Miroshi'nin uzaktan şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu direğin üstünden kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz berabere tamamlandı.
İkinci Yarı
47. dakikada Janderson'un taçtan gönderdiği topla altıpasta buluşan Godoi'nin kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlığı güçlükle çeldi.
65. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Krastev'in savunma oyuncularını çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
77. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına Onugkha'nın şutunda kaleci Lis, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.
Karşılaşma golsuz berabere tamamlandı.