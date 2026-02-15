Dolar
Spor, Futbol

Göztepe ile Zecorner Kayserispor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe ile Zecorner Kayserispor arasında oynanan maç, golsüz berabere tamamladı.

Mustafa Güngör  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Göztepe ile Zecorner Kayserispor berabere kaldı Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

21. dakikada Cherni sol kanatta buluştuğu meşin yuvarlağı, ceza sahası sol çaprazındaki Bokele'ye verdi. Bokele'nin uzaktan şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu 2 hamlede kontrol etti.

22. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Cardoso sol kanatta buluştuğu topu ceza sahasına girip altıpastaki Onugkha'ya aktardı. Onugkha'nın yakın mesafeden vuruşunda kalesi Lis, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

28. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağdan gelişen atakta Ogün Bayrak, ceza sahası önündeki Miroshi'ye pasını verdi. Miroshi'nin uzaktan şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu direğin üstünden kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

47. dakikada Janderson'un taçtan gönderdiği topla altıpasta buluşan Godoi'nin kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlığı güçlükle çeldi.

65. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Krastev'in savunma oyuncularını çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

77. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına Onugkha'nın şutunda kaleci Lis, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.

