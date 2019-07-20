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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Emrah Gökmen   | 20.07.2019
Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Malatya

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz'da Malatya'da, 1 Ağustos'ta ise deplasmanda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'un UEFA kadrosu belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda seçilen oyuncuların UEFA'ya bildirildiği kaydedildi.

Yeni Malatyaspor'un UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Mustafa Akbaş, Nuri Fatih Aydın, Muhammed Bilal Barman, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Ufuk Ceylan, Issam Chebake, Abdulsamet Damlu, Mitchell Donald, Fabien Farnolle, Moryke Fofana, Teenage Lingani Hadebe, Ahmet Ildız, Adis Jahovic, Erkan Kaş, Guilherme Costa Marques, Arturo Mina, Özer Özdemir, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Robin Yalçın, Erşan Yaşa, Mehmet Suha Yiğit, Murat Yıldırım ve Berk Yıldız.

Biletler satışa çıkıyor

Öte yandan, Yeni Malatyaspor'un Olimpija Ljubljana ile yapacağı ilk maçın bilet fiyatları belli oldu.

25 Temmuz'da oynanacak karşılaşmanın biletleri, bugün saat 15.00'ten itibaren satışa çıkacak. Bilet fiyatları şöyle:

Batı alt tribün 80 lira, batı üst tribün 60 lira, doğu alt tribün 45 lira, doğu üst tribün 40 lira, güney, kuzey alt ve üst tribünleri ile misafir takım tribünleri 25 lira.

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